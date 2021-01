Il retroscena | Eriksen | fin qui nessun messaggio dal Tottenham

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Christianancora al? Zero contatti,fin qui arrivato, calma piatta. Anche perché sarebbe non una grande operazione per il club che ha ceduto rimettere sul piatto la stessa cifra (dai 20 milioni in su) per riportarlo a casa. Anzi, sarebbe un’operazione abbastanza opinabile per non dire disastrosa. In verità fin quio ha bussato con convinzione a casa Inter, neanche il Paris Saint-Germain pur essendo semplice accostaree Pochettino per il semplice particolare che hanno lavorato in coppia. Ma è una storia tutta da scrivere e non è detto che siano tempi brevissimi. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.