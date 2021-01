‘Gf Vip 5’ | i fan dei ‘Gregorelli’ mandano un aereo a sostegno di Tommaso Zorzi | le reazioni nella Casa e non solo

Leggi su isaechia

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Sul tetto delladel Grande Fratello Vip 5 è da poco passato undedicato ada parte dei Gregorelli, ossia i fan di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Il messaggio è stato: “Elisabetta Gregoraci ti amiamo,vinci per noi. 100k Gregorelli“. Trattasi dunque di una frase a supporto nondi, ma anche di Elisabetta nonostante la showgirl non faccia più parte del cast del reality da ormai diverse settimane. I gieffini, nel vedere l’hanno ovviamente commentato il punto di vista del pubblico dopo l’avvicinamento tra Pierpaolo e Giulia Salemi. E’ stata proprio la italo-persiana a esprimere il suo stupore a riguardo: La roba che non capisco è che tu ci hai provato per tre mesi e hai ...