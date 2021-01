FRODE PER EMAIL : Ho chiamato la polizia. Sarai catturato presto, per favore mandami indietro i soldi grazie (Di giovedì 7 gennaio 2021) Nostri navigatori ci hanno segnalato l’arrivo di EMAIL intimidatorie da mittenti eBay con questo oggetto “Oggetto: sterm40560 ha inviato un messaggio relativo all’inserzione num. 444026416376” e questo contenuto : Ho chiamato la polizia. Sarai catturato presto, per favore mandami indietro i soldi grazie.. Segue un pulsante “RISPONDERE”. Si tratta ovviamente di una truffa, quindi mai aprire il link indicato e cestinare il messaggio. Informatica in Azienda diretta dal Dott. Emanuel Celano L'articolo proviene da . Leggi su analisideirischinformatici (Di giovedì 7 gennaio 2021) Nostri navigatori ci hanno segnalato l’arrivo diintimidatorie da mittenti eBay con questo oggetto “Oggetto: sterm40560 ha inviato un messaggio relativo all’inserzione num. 444026416376” e questo contenuto : Hola, per.. Segue un pulsante “RISPONDERE”. Si tratta ovviamente di una truffa, quindi mai aprire il link indicato e cestinare il messaggio. Informatica in Azienda diretta dal Dott. Emanuel Celano L'articolo proviene da .

Mania48Mania53 : RT @giobandnere: UCCISA UNA DONNA INERME DA PARTE DEI DIFENSORI DELLA FRODE 'DEMOCRATICA'! RIPOSI IN PACE E CHE DIO L ACCOLGA VISTO CHE LOT… - Alexct9 : @Capezzone @mattino5 @strange_days_82 La manifestazione è stata pacifica per 2 giorni e #Trump ha sempre invitato a… - jana81765522 : RT @intuslegens: In Italia i dem, partito dell'élite finanziaria, non hanno i voti ma governano con giochi di palazzo e frode dell'emergenz… - pietro30199674 : RT @giobandnere: UCCISA UNA DONNA INERME DA PARTE DEI DIFENSORI DELLA FRODE 'DEMOCRATICA'! RIPOSI IN PACE E CHE DIO L ACCOLGA VISTO CHE LOT… - Mikepub1 : RT @giobandnere: UCCISA UNA DONNA INERME DA PARTE DEI DIFENSORI DELLA FRODE 'DEMOCRATICA'! RIPOSI IN PACE E CHE DIO L ACCOLGA VISTO CHE LOT… -

Ultime Notizie dalla rete : FRODE PER Napoli, la frode del cioccolato scaduto e rivenduto: il video che ha fatto scattare le indagini dei Nas Il Fatto Quotidiano L’America s’infiamma di proteste per Trump da Washington a Denver

E' alta tensione in America. I supporter di Donald Trump invocano verità sui presunti brogli elettorali. Proteste a Washington, Denver e Atlanta ...

Sequestro di 6 milioni di euro a due amministratori vicentini. Per sfuggire al Fisco usavano al tecnica del "dimenticatoio"

VICENZA - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari ...

E' alta tensione in America. I supporter di Donald Trump invocano verità sui presunti brogli elettorali. Proteste a Washington, Denver e Atlanta ...VICENZA - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari ...