Frank Matano ha un nuovo amore | ecco chi è la sua fidanzata

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 7 gennaio 2021)si è innamorato Il comico televisivoha trovato l’. Nella sua vita è entrata una donna che pare essere la sua nuovagià da qualche mese. Qualche giorno fa aveva pubblicato nelle sue Instagram stories una foto. Lo scatto lo ritraeva insieme ad una ragazza e in sottofondo la canzone “L-O-V-E” di Nat King Cole. Il 25 dicembre ha poi pubblicato nel feed del social network, una foto in cui si tenevano per mano. La loro prima foto insieme invece, risale al 24 settembre 2020. CHI È LEI? Lei si chiama Ylenia Azzurretti e come scrive sul suo profilo Instagram, è una regista di documentari. È nata a Caserta nel 1989. In uno dei suoi post, si vede che ha lavorato anche con i The Jackal. LE RELAZIONI PASSATE DILui è sempre stato ...