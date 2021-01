“È di Natalia!”. Andrea Zelletta, dopo la diffida al GF Vip arriva il messaggio aereo della fidanzata (Di giovedì 7 gennaio 2021) Per Andrea Zelletta non sono state settimane facilissime, con le notizie ricorrenti sulla sua fidanzata Natalia Paragoni. In particolare, le voci di un presunto tradimento da parte della ragazza sono state insistenti e anche lo stesso protagonista del ‘Grande Fratello Vip’ ha avuto alcuni momenti di esitazione e di preoccupazione. Inoltre, non c’è stata la presenza della giovane nell’ultimo appuntamento in diretta del reality show, per una motivazione decisamente molto importante. Lo stesso conduttore televisivo Alfonso Signorini ha rivelato che la redazione del programma aveva ricevuto una diffida della Paragoni, quindi lo scontro aveva raggiunto fasi delicatissime. Non voleva nemmeno essere nominata più per evitare ulteriori problemi legali. Lo stesso ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 7 gennaio 2021) Pernon sono state settimane facilissime, con le notizie ricorrenti sulla suaNatalia Paragoni. In particolare, le voci di un presunto tradimento da parteragazza sono state insistenti e anche lo stesso protagonista del ‘Grande Fratello Vip’ ha avuto alcuni momenti di esitazione e di preoccupazione. Inoltre, non c’è stata la presenzagiovane nell’ultimo appuntamento in diretta del reality show, per una motivazione decisamente molto importante. Lo stesso conduttore televisivo Alfonso Signorini ha rivelato che la redazione del programma aveva ricevuto unaParagoni, quindi lo scontro aveva raggiunto fasi delicatissime. Non voleva nemmeno essere nominata più per evitare ulteriori problemi legali. Lo stesso ...

