Dakar 2021 | Stage 5 - Vince de Villiers | Peterhansel resta leader

CorrNazionale : L’equipaggio della Squadra Corse Angelo Caffi composto da Carcheri e Musi sale al nono posto assoluto dopo la quint… - autosprint : #Dakar 2021, #Sainz critico con gli organizzatori: 'Da raid a gimkana' - zazoomblog : LIVE Dakar 2021 sesta tappa in DIRETTA: DIRETTA: Toby Price domina tra le moto Giroud in testa tra i quad - #Dakar… - SanremoNews : Dakar: dopo la quinta tappa, nono posto assoluto per l'imperiese Carcheri - BarbaraPremoli : Dakar: nella quinta tappa prevale chi non esagera -

Ultime Notizie dalla rete : Dakar 2021

Kevin Magnussen is relishing the chance to contend for race victories again after moving into sportscars for 2021, saying that fighting points at best "becomes old" in Formula 1 ...Dakar Rally organisers have elected to shorten the sixth stage of the 2021 event by 100 kilometres (62.13 miles) and delayed its start by 90 minutes ...