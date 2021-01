Archeologia | restauro grande mosaico di Alessandro Magno scoperto a Pompei

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Napoli, 7 gen. - (Adnkronos) - Parte a fine mese ildeldella Battaglia di Isso - combattuta nell'Anatolia meridionale il 5 novembre 333 a.C. tra le forze die Dario di Persia - capolavoro che rappresenta un simbolo, universalmente noto, dei tesori custoditi dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli. L'intervento, che sarà concluso a luglio, è realizzato con la supervisione dell'Istituto Centrale per il; le attività diagnostiche sono promosse in rete con l'Università del Molise ed il Center for Research on Archaeometry and Conservation Science. "Con l'avvio, nel 2021, deldeldi, scriviamo insieme una pagina importante nella storia del Museo Archeologico ...