Walter Zenga furioso replica al figlio Andrea dopo la puntata del GF Vip (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Walter Zenga furioso in un post condiviso su Instagram nelle ultime ore (e riportato dal sito Giornalettismo) l’allenatore scrive: “Parla della mia vita quando la tua sarà un esempio. E quando la tua sarà un esempio, ti renderai conto che non avrai voglia di parlare della mia”. Parole che sembrano una risposta al polverone sollevato dalle ennesime accuse lanciate dal figlio Andrea durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. E che lasciano intendere come l’allenatore non abbia alcun piacere a mettere in pubblico la propria vita privata. Le accuse di Andrea Zenga al padre Walter Andrea ha lanciato pesanti recriminazioni nei confronti del padre, parlando apertamente di mancanza della figura paterna: “Non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 6 gennaio 2021)in un post condiviso su Instagram nelle ultime ore (e riportato dal sito Giornalettismo) l’allenatore scrive: “Parla della mia vita quando la tua sarà un esempio. E quando la tua sarà un esempio, ti renderai conto che non avrai voglia di parlare della mia”. Parole che sembrano una risposta al polverone sollevato dalle ennesime accuse lanciate daldurante l’ultimadel Grande Fratello Vip. E che lasciano intendere come l’allenatore non abbia alcun piacere a mettere in pubblico la propria vita privata. Le accuse dial padreha lanciato pesanti recriminazioni nei confronti del padre, parlando apertamente di mancanza della figura paterna: “Non ...

Frances02091597 : RT @Corriere: Gli Zenga in guerra. Andrea: «Papà non c’è mai stato». Walter: «Non parlare di me» - amine2503 : Il fatto che ti trovi nel Grande Fratello Vip, programma TV scadente per gente di cattivo costume,mi dà l'idea che… - Sabry09439578 : @belalugosisdea Si Walter Zenga, buona epifania ?? - belalugosisdea : @Sabry09439578 Buongiorno Sabri ??? Walter Zenga? - Italia_Notizie : Walter Zenga risponde al figlio: 'Parla della mia vita quando la tua sarà d'esempio' -