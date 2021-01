Venti anni di Tatore | l’omaggio di Siani in sette episodi VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – A distanza di vent’Alessandrotorna a vestire i pdel suo celebre personaggioin “Rimandato in 7 materie“, una serie prodotta e promossa in esclusiva da Principe di Napoli con Multiversity, Best Live e RUN film, scritta, diretta e interpretata da Alessandro. Uno studente sui generis che dovrà affrontareinterrogazioni in altrettante materie e, per sopperire alla totale mancanza di preparazione e alla severità dei professori, si aggrapperà solo alla sua fervida fantasia. CLICCA QUI PER VEDERE ILL'articolo proviene da Anteprima24.it.