Vaccinati 259.481 italiani. Speranza: «Abbiamo accelerato». Boccia: «Fuori entro l'estate»

Vaccini, è in atto un'accelerazione del numero dei Vaccinati in Italia nelle ultime ore. Questi i dati in tempo reale che sottolineano come i Vaccinati oggi sono 259.481. Oggi si è...

Vaccini, è in atto un'accelerazione del numero dei vaccinati in Italia nelle ultime ore. Questi i dati in tempo reale che sottolineano come i vaccinati oggi sono 259.481. Oggi si ...

