Trump arringa la folla a Washington: 'Voto rubato, non concederemo vittoria' (Di mercoledì 6 gennaio 2021) "E' stata un'elezione rubata, non concederemo mai la vittoria". Così il presidente uscente degli Stati Uniti Donald Trump parlando nel parco sud della Casa Bianca, proprio mentre a Washington alcune ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) "E' stata un'elezione rubata, nonmai la". Così il presidente uscente degli Stati Uniti Donaldparlando nel parco sud della Casa Bianca, proprio mentre aalcune ...

cesarebrogi1 : RT @anna_volante: Un Trump delirante arringa le folle a Washington. Adesso in diretta su Rai news 24 e Ski TG 24 - brongosalvatore : RT @anna_volante: Un Trump delirante arringa le folle a Washington. Adesso in diretta su Rai news 24 e Ski TG 24 - NaturaMorsa : come minimo la guardia nazionale! nel video della CNN Trump parla oltre la recinzione e dietro di lui man in black… - Gio1ng : Un #Trump delirante arringa i suoi seguaci a #Washington - Ticinonline : Trump arringa la folla: «Non ci arrenderemo mai» #trump #elezioni -

Ultime Notizie dalla rete : Trump arringa Trump arringa la folla: «Non ci arrenderemo mai» Ticinonline Trump arringa la folla: «Non ci arrenderemo mai»

WASHINGTON - «Non ci arrenderemo mai, non concederemo mai» la vittoria: il presidente in carica degli Usa Donald Trump ha esordito così davanti ad alcune migliaia di fan radunatisi nel parco a sud del ...

Usa: oggi il voto in Georgia, due seggi che decideranno la maggioranza al Senato

Trump arringa la folla alla vigilia del voto ed esorta Pence a non certificare la vittoria di Biden. Fra due settimane l'insediamento del suo successore alla Casa Bianca ...

WASHINGTON - «Non ci arrenderemo mai, non concederemo mai» la vittoria: il presidente in carica degli Usa Donald Trump ha esordito così davanti ad alcune migliaia di fan radunatisi nel parco a sud del ...Trump arringa la folla alla vigilia del voto ed esorta Pence a non certificare la vittoria di Biden. Fra due settimane l'insediamento del suo successore alla Casa Bianca ...