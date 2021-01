Stati Uniti, bruciati 123 mila posti di lavoro nel settore privato (Di mercoledì 6 gennaio 2021) (Teleborsa) – Nessuna creazione di posti di lavoro in USA a dicembre, nel settore privato, che anzi brucia oltre un centinaio di posizioni lavorative. Gli occupati del settore privato hanno registrato infatti un calo di 123 mila posti di lavoro, dopo i +304 mila del mese precedente (dato rivisto al ribasso da un iniziale 307 mila). Le attese dagli analisti indicavano un aumento di circa 88 mila unità. E’ quanto anticipa il report della Automated Data Processing (ADP), che ogni mese pubblica questo report sul mercato del lavoro sulla base dei dati aggregati pervenuti dal settore privato non agricolo. Tale report precede quello ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 6 gennaio 2021) (Teleborsa) – Nessuna creazione didiin USA a dicembre, nel, che anzi brucia oltre un centinaio di posizioni lavorative. Gli occupati delhanno registrato infatti un calo di 123di, dopo i +304del mese precedente (dato rivisto al ribasso da un iniziale 307). Le attese dagli analisti indicavano un aumento di circa 88unità. E’ quanto anticipa il report della Automated Data Processing (ADP), che ogni mese pubblica questo report sul mercato delsulla base dei dati aggregati pervenuti dalnon agricolo. Tale report precede quello ...

amnestyitalia : #USA Da quando, dopo 17 anni, sono riprese lo scorso luglio le esecuzioni federali negli Stati Uniti, l’amministraz… - viviana_mazza : La mia intervista con il capo dei Proud Boys Enrique Tarrio: «Trump non finisce, ora è un movimento». Ma nella nott… - fanpage : Il governo iraniano ha richiesto all'Interpol di emettere una ‘red notice', allerta rossa, per un mandato di arrest… - zazoomblog : Stati Uniti bruciati 123 mila posti di lavoro nel settore privato - #Stati #Uniti #bruciati #posti #lavoro - GiorgioGib : RT @g_natalizia: La possibile evoluzione del Quadrilateral Security Dialog in una NATO asiatica? Stati Uniti, Australia, Giappone e India e… -

Ultime Notizie dalla rete : Stati Uniti Stati Uniti, manomette oltre 500 dosi di vaccino: arrestato farmacista cospirazionista La Repubblica Kamala Harris, l’ago della bilancia in caso di pareggio al Senato

Il vicepresidente In base alla Costituzione, il vicepresidente degli Stati Uniti presiede il Senato, con il potere di esprimere il voto decisivo in caso di pareggio. (Corriere della Sera) Ne parlano ...

Netflix: Bridgerton continua il suo dominio in Italia e nel mondo, spopola anche Cobra Kai

La serie sta ottenendo dei numeri strabilianti anche nel resto del mondo, Stati Uniti compresi dove questa settimana è al secondo posto (dietro solo ai nuovissimi episodi di Cobra Kai). Cos’è di tende ...

Il vicepresidente In base alla Costituzione, il vicepresidente degli Stati Uniti presiede il Senato, con il potere di esprimere il voto decisivo in caso di pareggio. (Corriere della Sera) Ne parlano ...La serie sta ottenendo dei numeri strabilianti anche nel resto del mondo, Stati Uniti compresi dove questa settimana è al secondo posto (dietro solo ai nuovissimi episodi di Cobra Kai). Cos’è di tende ...