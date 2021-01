Si ribalta con l'auto: grave incidente per l'ex Udinese Morgan De Sanctis (Di mercoledì 6 gennaio 2021) grave incidente automobilistico per l'ex calciatore bianconero Morgan De Sanctis, ora dirigente sportivo della Roma. Come riferisce Udinese Tv, nella notte l'ex portiere è stato coinvolto in un un ... Leggi su udinetoday (Di mercoledì 6 gennaio 2021)mobilistico per l'ex calciatore bianconeroDe, ora dirigente sportivo della Roma. Come riferisceTv, nella notte l'ex portiere è stato coinvolto in un un ...

txtconsulting : NAPOLI. Come perdere una partita stra-dominata e in superiorità numerica: è il titolo del manuale perfetto scritto… - HnnIbl1 : @SkyTG24 Ma che cazzo commenti... avete perso credibilità per come vi siete fatti 'abbagliare dalle luci della riba… - dan_ceres : @Pgreco_ era prevedibile: non si ribalta un’elezione truccata pianificata da anni dal Deep State con due avvocati e… - Bertolca10 : Il Napoli di Gattuso perde contro lo Spezia di Italiano che ribalta l'iniziale svantaggio con N'Zola e Pobega. Quin… - AppTcf : Bella partita anche #FiorentinaMilan ???? @Giacinti9 porta subito avanti le rossonere ma la Fiorentina non ci sta e… -

Ultime Notizie dalla rete : ribalta con Si ribalta con l'auto: grave incidente per l'ex Udinese Morgan De Sanctis UdineToday Copa Libertadores, Palmeiras da sballo: 3-0 al River Plate

I brasiliani si sono imposti con un secco 3-0 ed hanno così ipotecato la qualificazione ... ai quali servirà un vero e proprio miracolo nella gara di ritorno il prossimo 13 gennaio, per ribaltare il ...

Il Napoli spreca tante occasioni, Spezia in 10 lo manda ko

(ANSA) - NAPOLI, 06 GEN - Impresa dello Spezia che al 'Diego Maradona', per la prima volta abbellito dalla gigantesca scritta 'Napoli' ricavata nel settore Distinti con la collazione bianca dei ...

I brasiliani si sono imposti con un secco 3-0 ed hanno così ipotecato la qualificazione ... ai quali servirà un vero e proprio miracolo nella gara di ritorno il prossimo 13 gennaio, per ribaltare il ...(ANSA) - NAPOLI, 06 GEN - Impresa dello Spezia che al 'Diego Maradona', per la prima volta abbellito dalla gigantesca scritta 'Napoli' ricavata nel settore Distinti con la collazione bianca dei ...