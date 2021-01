Serie A, Cagliari-Benevento 1-2: a Di Francesco non basta il solito Joao Pedro, blitz esterno della banda Inzaghi. La classifica aggiornata (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Uno a due, è questo il risultato maturato tra Cagliari e Benevento nell'anticipo valido per la 16' giornata di Serie A.Torino-Verona, LIVE Serie A 06/01/2021: segui la direttaSconfitta amara per la compagine guidata da Eusebio Di Francesco: la gara era stata sbloccata in favore della formazione sarda dal solito Joao Pedro, lestissimo ad approfittare di una palla schiacciata da Leonardo Pavoletti verso la porta difesa da Lorenzo Montipò. Poi gli uomini di Pippo Inzaghi sono venuti fuori con la solita caparbietà e determinazione che hanno caratterizzato la prima parte di stagione della 'Strega': gol del pari siglato dall'ex Marco Sau che non esulta, ma compie una prodezza balistica, sfruttando al volo ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Uno a due, è questo il risultato maturato tranell'anticipo valido per la 16' giornata diA.Torino-Verona, LIVEA 06/01/2021: segui la direttaSconfitta amara per la compagine guidata da Eusebio Di: la gara era stata sbloccata in favoreformazione sarda dal, lestissimo ad approfittare di una palla schiacciata da Leonardo Pavoletti verso la porta difesa da Lorenzo Montipò. Poi gli uomini di Pipposono venuti fuori con la solita caparbietà e determinazione che hanno caratterizzato la prima parte di stagione'Strega': gol del pari siglato dall'ex Marco Sau che non esulta, ma compie una prodezza balistica, sfruttando al volo ...

