Sanchez che incubo dagli 11 metri: solo 4 gol su 12 tiri (Di mercoledì 6 gennaio 2021) incubo dagli 11 metri per Alexis Sanchez Giornata da dimenticare per l'Inter che cade a 'Marassi' dopo 8 vittorie consecutive. I nerazzurri possono recriminare per il calcio di rigore non trasformato da Sanchez e che, quasi sicuramente, avrebbe messo in discesa la partita per i nerazzurri. Il cileno però, non è la prima volta che sbaglia dagli 11 metri e, anzi, sono appena 4 i gol realizzati sul totale di 12 opportunità avute nel corso della sua carriera. Un vero è proprio incubo per il numero 7 nerazzurro. L'articolo proviene da intermagazine.

