Roma, la Raggi proroga l'apertura scaglionata dei negozi fino al 31 gennaio (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L'ordinanza per disciplinare gli orari di apertura delle attività commerciali è stata prorogata fino al 31 gennaio 2021. La sindaca di Roma, Virgina Raggi, aveva firmato, lo scorso 7 dicembre, un'ordinanza che prevedeva l'apertura scaglionata dei negozi (attività commerciali, artigianali e produttive). Per quanto riguarda invece l'orario di chiusura, è stata revocata ogni precedente disposizione e si rinvia alla normativa nazionale e regionale. Leggi anche: Zona gialla o arancione a Roma e nel Lazio dall'11 gennaio 2021? Le ultime novità Roma: i negozi apriranno a fasce orarie L'ordinanza, che era stata emanata a giugno e poi nuovamente prorogata aveva istituito, in ...

(Agenzia Vista) Roma 6 gennaio Raggi al centro Covid di San Pietro: “Fondamentale occuparsi degli ultimi” “Fondamentale per gli ultimi di cui non si occupa mai nessuno. Un grazie enorme per tutta ques ...

Covid Roma, allo Spallanzani sono 189 i pazienti ricoverati positivi. DIRETTA

I ricoverati in terapia intensiva sono 31. I pazienti dimessi e trasferiti sono a questa mattina 1.691 In questo momento sono ricoverati allo Spallanzani di Roma 189 pazienti positivi, mentre i ricove ...

I ricoverati in terapia intensiva sono 31. I pazienti dimessi e trasferiti sono a questa mattina 1.691 In questo momento sono ricoverati allo Spallanzani di Roma 189 pazienti positivi, mentre i ricove ...