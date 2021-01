Pagelle Samp-Inter: Conte tradito da Lautaro e Sanchez (Di mercoledì 6 gennaio 2021) SampDORIA Audero 7,5; non solo ipnotizza Sanchez dagli 11 metri, ma poi conserva il vantaggio Samp con Interventi strepitosi sugli attaccanti dell'Inter Yoshida 6: schierato a destra in emergenza, ... Leggi su leggo (Di mercoledì 6 gennaio 2021)DORIA Audero 7,5; non solo ipnotizzadagli 11 metri, ma poi conserva il vantaggioconventi strepitosi sugli attaccanti dell'Yoshida 6: schierato a destra in emergenza, ...

fcin1908it : PAGELLE: Sanchez spreca tutto, Hakimi mette in crisi la Samp. Ma il vero disastro è... - - Guido_1927 : @eddajesu @FDR85_ @matteopinci Pau Lopez è stato attento sull'unico tiro pericoloso subito, che doveva fare per pre… - infoitsport : Roma-Samp, le pagelle dei quotidiani: Karsdorp migliore in campo, Miki sempre presente - romanewseu : #RomaSampdoria, le pagelle dei quotidiani: #Karsdorp migliore in campo, #Mkhitaryan sempre presente #ASRoma… - OdeonZ__ : Roma-Samp, le pagelle: Karsdorp spinge, è da 7. Quagliarella delude: 5 -