LIVE Tournée 4 Trampolini 2021, Bischofshofen in DIRETTA. Kamil Stoch: è tris da leggenda a 34 anni! Geiger e Kubacki sul podio

LA CRONACA DELLA GARA L'ALBO D'ORO DELLA TOURNEE 18.43: Grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime gare di salto con gli sci. Buona serata a tutti! 18.42: Ancora Polonia con Zyla quinto e Stekala sesto nella Tournée. E dire che i polacchi erano fuori gioco a Oberstdorf, ripescati all'ultimo dalle negatività ai tamponi 18.40: A 34 anni Stoch vince la Tournée e sul podio con lui due atleti che erano sul podio anche lo scorso anno, Geiger, che si conferma secondo e Kubacki che scende dalla prima alla terza piazza. 18.38. Sul podio della gara di Boschofshoen salgono Lindvik, che non fosse stato per il problema ai denti sarebbe stato l'avversario numero uno di ...

