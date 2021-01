La Germania prolunga il lockdown fino al 31 gennaio

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Iltedesco saràtoal 31, introducendo restrizioni più severe. È la decisione raggiunta martedì dal governo, in accordo con i Länder, nel tentativo di arginare il diffondersi dei contagi nel Paese. «Dobbiamo essere molto attenti ora. Siamo in una situazione nuova e straordinaria», ha dichiarato la Cancelliera Angela Merkel in una conferenza stampa in cui venivano annunciate le nuove regole. Le varianti, più pericolose e infettive del virus, hanno reso la decisione ancora più urgente. Nelle ultime 24 ore insono stati registrati 11.900 nuovi casi (dati del Robert Koch Insititue), con 944 morti. Gli esperti sperano che,ndo il, si riesca a far scendere la curvaa rendere possibile la ...

