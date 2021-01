I custodi del 'tesoro' di Agitu sempre vicini all'allevamento: 'Qui regna la tranquillità, vi preghiamo di lasciare queste capre tranquille' (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Beatrice con le capre di Agitu regna la tranquillità in val dei Mocheni, a Frassilongo, dove il paradiso innevato racchiude un piccolo tesoro, quello lasciato dalla pastora etiope Agitu Ideo Gudeta, ... Leggi su trentotoday (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Beatrice con ledilain val dei Mocheni, a Frassilongo, dove il paradiso innevato racchiude un piccolo, quello lasciato dalla pastora etiopeIdeo Gudeta, ...

Regna la tranquillità in val dei Mocheni, a Frassilongo, dove il paradiso innevato racchiude un piccolo tesoro, quello lasciato dalla pastora etiope Agitu Ideo Gudeta, brutalmente assassinata a martel ...

I custodi del "tesoro" di Agitu sempre vicini all'allevamento: «Qui regna la tranquillità, vi preghiamo di lasciare queste capre tranquille»

La prematura e atroce scomparsa di Agitu ha lasciato il "orfano" il gregge di capre mochene, 82 delle quali 70 sono in stato di gravidanza, allevate con tanto amore e secondo i metodi antichi ...

Regna la tranquillità in val dei Mocheni, a Frassilongo, dove il paradiso innevato racchiude un piccolo tesoro, quello lasciato dalla pastora etiope Agitu Ideo Gudeta, brutalmente assassinata a martel ...La prematura e atroce scomparsa di Agitu ha lasciato il "orfano" il gregge di capre mochene, 82 delle quali 70 sono in stato di gravidanza, allevate con tanto amore e secondo i metodi antichi ...