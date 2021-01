Dayane Mello, confessione choc: “A 16 anni ho provato a togliermi la vita” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Dayane Mello voleva togliersi la vita quando aveva solamente 16 anni, ecco cosa ha rivelato al Grande Fratello Vip Dayane Mello continua ad essere uno dei concorrenti più chiacchierati della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Nelle scorse ore la gieffina si è lasciata sfuggire un curioso retroscena sul suo difficile passato. Quando era solo una ragazzina aveva perso la voglia di vivere, per questo ha provato a suicidarsi. Mentre chiacchierava con Mario Ermito la modella brasiliana ha svelato: “A 16 anni ho provato a togliermi la vita, ho preso tutte le medicine di mia nonna e le ho ingoiate. Ero arrivata a un punto in cui non volevo più ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 6 gennaio 2021)voleva togliersi laquando aveva solamente 16, ecco cosa ha rivelato al Grande Fratello Vipcontinua ad essere uno dei concorrenti più chiacchierati della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Nelle scorse ore la gieffina si è lasciata sfuggire un curioso retroscena sul suo difficile passato. Quando era solo una ragazzina aveva perso la voglia di vivere, per questo haa suicidarsi. Mentre chiacchierava con Mario Ermito la modella brasiliana ha svelato: “A 16hola, ho preso tutte le medicine di mia nonna e le ho ingoiate. Ero arrivata a un punto in cui non volevo più ...

fanpage : 'A sedici anni ho preso tutte le medicine per morire'. Il drammatico racconto di Dayane. - trash_italiano : La pagina brasiliana Hugo Gloss, che conta 16,8 milioni di followers, ha lanciato un appello per supportare Dayane… - GrandeFratello : Dayane e Stefania si scontrano: 'Io ho capito chi sei, con me non attacca...' #GFVIP - ilgiornale : Dayane Mello si è lasciata andare a confessioni private toccanti parlando con Mario di alcuni momenti bui della sua… - Methamorphose30 : RT @oocgfvip5: tw // suicidio Dayane Mello confessa di aver pensato di suicidarsi 3 anni fa: “tutte le mie mancanze mi sono venute addoss… -