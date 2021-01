Coronavirus in Toscana: 411 nuovi casi e 27 decessi (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il bollettino di mercoledì 6 gennaio. Le persone ricoverate sono complessivamente 961 (38 in meno rispetto a ieri), di cui 146 in terapia intensiva (7 in più rispetto a ieri, più 5%) Leggi su iltirreno.gelocal (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il bollettino di mercoledì 6 gennaio. Le persone ricoverate sono complessivamente 961 (38 in meno rispetto a ieri), di cui 146 in terapia intensiva (7 in più rispetto a ieri, più 5%)

ArezzoNotizie : Coronavirus, in Toscana sono 411 i nuovi casi. Morte 27 persone - ilsitodifirenze : Coronavirus: in Toscana 411 nuovi positivi, 572 guarigioni e 27 decessi - RadioSienaTV : Coronavirus, 411 nuovi casi in Toscana - - OKsiena : CORONAVIRUS, 411 NUOVI POSITIVI E 27 DECESSI IN TOSCANA - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Toscana #Coronavirus #COVID19 -