Coronavirus, in Lombardia aumentano i decessi: 92 in 24 ore. Dimezzati gli ingressi giornalieri in terapia intensiva

Il bollettino del 6 gennaio aumentano nuovamente i casi di Coronavirus in Lombardia, ma con più tamponi. Oggi i nuovi positivi registrati in Regione sono +2.952 (ieri erano +1.338) con 28.462 tamponi, ovvero più del doppio rispetto a ieri quando i tamponi erano stati 12.790. Con +727 nuovi positivi, di cui +310 a Milano città, ancora una volta il capoluogo lombardo registra l'aumento più grande. Crescono anche i decessi per Covid: sono 92 quelli registrati nelle ultime 24 ore, +30 rispetto a ieri, per un totale di 25.498 vittime in Regione dall'inizio della pandemia. aumentano i ricoverati con sintomi (3.424, +80 da ieri) mentre diminuiscono le persone in terapia intensiva (471, –4) con 18 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 37).

