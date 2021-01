Conte vs Renzi, ci sarà un solo vincitore. Sorgi spiega perché (Di mercoledì 6 gennaio 2021) “Meglio tardi che mai”. Con un lungo post su Facebook Giuseppe Conte fa retromarcia e prova a disinnescare la crisi. Toni distesi, massima disponibilità a lavorare con tutti, maggioranza e opposizione, per rivedere i piani per il Recovery Fund e riattivare “il confronto con il Parlamento”. Non è chiaro se i miti consigli dal sapore Dc provengano o meno dal Quirinale. Di certo “oltre a un gesto di buona volontà, è una mossa politica azzeccata”, dice a Formiche.net Marcello Sorgi, firma di lungo corso del giornalismo italiano, già direttore de La Stampa e del Tg1. Sorgi, troppo tardi? Se avesse preso prima l’iniziativa avrebbe evitato la spirale perversa in cui ormai è caduta la crisi. Sicuramente è un’inversione notevole rispetto ai toni usati nella conferenza stampa di fine anno. Quando ha detto: porto la crisi in Parlamento. Esatto. ... Leggi su formiche (Di mercoledì 6 gennaio 2021) “Meglio tardi che mai”. Con un lungo post su Facebook Giuseppefa retromarcia e prova a disinnescare la crisi. Toni distesi, massima disponibilità a lavorare con tutti, maggioranza e opposizione, per rivedere i piani per il Recovery Fund e riattivare “il confronto con il Parlamento”. Non è chiaro se i miti consigli dal sapore Dc provengano o meno dal Quirinale. Di certo “oltre a un gesto di buona volontà, è una mossa politica azzeccata”, dice a Formiche.net Marcello, firma di lungo corso del giornalismo italiano, già direttore de La Stampa e del Tg1., troppo tardi? Se avesse preso prima l’iniziativa avrebbe evitato la spirale perversa in cui ormai è caduta la crisi. Sicuramente è un’inversione notevole rispetto ai toni usati nella conferenza stampa di fine anno. Quando ha detto: porto la crisi in Parlamento. Esatto. ...

NicolaPorro : Ma come va a finire il #Conte bis? Salta tutto o sarà la solita farsa? Si torna alle urne o arriva #Draghi? Ecco la… - fattoquotidiano : Conte a Renzi: “Mai venuta meno apertura al dialogo. Recovery plan migliorato grazie ai contributi dei partiti, ora… - Agenzia_Ansa : Matteo #Renzi incalza #Conte: ' Non vogliamo le poltrone, siamo pronti a lasciarle'. Con il premier il problema è p… - SandroBonomi2 : RT @mariamacina: #Dalema Achille Occhetto lo ha definito “ serial Killer” , giustamente. Se oggi è intervenuto su Repubblica, vuol dire ch… - Rosyfree74 : RT @paolocristallo: Il vero obiettivo di #Renzi era buttar giù #Conte per spartirsi i soldi del #RecoveryFund con altri mascalzoni. Temo pe… -