Caro Conte | esci dal bunker | correggi la rotta e vieni in Aula per la fiducia

Caro Presidente Conte, ti scrivo per darti un consiglio, non richiesto, da semplice deputato che a inizio Settembre 2019, con tanti dubbi, ha votato la fiducia al Governo "Conte bis", sostenuto da M5S, Pd, Italia Viva e LeU. Non sono pentito. Continuo a ritenere che sia stata la scelta giusta: non soltanto in chiave negativa, per bloccare una pericolosa deriva democratica, minacciata non dai "pieni poteri", ma dall'allora imminente arrivo del Disegno di Legge per l'Autonomia differenziata, esiziale per l'unità nazionale. È stata la scelta giusta, soprattutto, per tentare la costruzione di un'alleanza strutturale tra le fasce sociali integrate e progressiste rappresentate dal Pd e le fasce di popolo delle periferie affidatesi in larghissima misura al M5S. È stata e rimane un'occasione storica. Irripetibile per dare ...

