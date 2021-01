Bologna – Udinese | le parole degli allenatori nel post-partita

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Neldii dueMihajlovic e Gotti hanno parlato della prestazione della propria squadra e dell’andamento della gara. Il tecnico rossoblu sottolinea come la prestazione della sua squadra insia stata condizionata dall’espulsione di Svanberg: “In undici contro undici non c’è stata, poi in dieci abbiamo sofferto e alla fine il pareggio è giusto, anche se rode averlo preso alla fine. Queste cose succedono con arbitri che non sanno gestire le partite: perché il giocatore dell’già ammonito non ha preso il secondo giallo per il fallo su Rabbi? In dieci contro dieci a 5’ dalla fine forse sarebbe finita diversamente. Non voglio cercare scuse, ma intanto noi ...