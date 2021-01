Beppe Grillo arruola Cicerone contro Renzi (Di mercoledì 6 gennaio 2021) “L?8 novembre del 63 a.C., anno cruciale per la storia di Roma, il Console Cicerone pronunciò in senato un severo discorso contro Lucio Sergio Catilina. Ne ripropongo qui un estratto lasciando a voi l’ispirazione per la sua adattabilità nell’affrontare la realtà”. Lo scrive sul suo blog Beppe Grillo, fondatore del M5s, in un post dal titolo “Quo usque tandem (fino a che punto)”, in cui cita una orazione di Cicerone contro la congiura di Catilina e invita ad adattare le sue parole all’attuale crisi di governo che vede contrapposti (ma Grillo non li cita) il senatore Matteo Renzi al premier Giuseppe Conte. Grillo riporta una lunga citazione di Cicerone: “Quo usque tandem (fino a che punto) approfitterai della nostra ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 6 gennaio 2021) “L?8 novembre del 63 a.C., anno cruciale per la storia di Roma, il Consolepronunciò in senato un severo discorsoLucio Sergio Catilina. Ne ripropongo qui un estratto lasciando a voi l’ispirazione per la sua adattabilità nell’affrontare la realtà”. Lo scrive sul suo blog, fondatore del M5s, in un post dal titolo “Quo usque tandem (fino a che punto)”, in cui cita una orazione dila congiura di Catilina e invita ad adattare le sue parole all’attuale crisi di governo che vede contrapposti (manon li cita) il senatore Matteoal premier Giuseppe Conte.riporta una lunga citazione di: “Quo usque tandem (fino a che punto) approfitterai della nostra ...

