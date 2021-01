Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2021 ore 19:15 (Di martedì 5 gennaio 2021) Viabilità DEL 5 GENNAIO 2021 ORE 19.05 MARCO CILUFFO BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN REDAZIONE MARCO CILUFFO UN INVITO ALLA PRUDENZA PER PIOGGIA ACCOMPAGNATA E LOCALMENTE DA VENTO FORTE SU GRAN PARTE DEL TERRITORIO SEGNALATE DALLA PROTEZIONE CIVILE CRITICITA’ DA CODICE GIALLO, PREVISTE PER OGGI E DOMANI E PROPRIO A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO, SULLA SALARIA AL MOMENTO SONO ATTIVI MEZZI SPAZZANEVE TRA RIETI E POGGIO SAN LORENZO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI AGGIORNAMENTO SULL A1 Roma NAPOLI PRESTARE ATTENZIONE PER UN INCIDENTE TRA LE USCITE ANAGNI FIORENTINO IN DIREZIONE DI NAPOLI TRASPORTO FERROVIARIO ALTA VELOCITA Roma FIRENZE TRAFFICO RALLENTATO IN DIREZIONE DI FIRENZE PER UN GUASTO ALLA LINEA AD AREZZO FINO A 20 ... Leggi su romadailynews (Di martedì 5 gennaio 2021)DEL 5 GENNAIOORE 19.05 MARCO CILUFFO BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE MARCO CILUFFO UN INVITO ALLA PRUDENZA PER PIOGGIA ACCOMPAGNATA E LOCALMENTE DA VENTO FORTE SU GRAN PARTE DEL TERRITORIO SEGNALATE DALLA PROTEZIONE CIVILE CRITICITA’ DA CODICE GIALLO, PREVISTE PER OGGI E DOMANI E PROPRIO A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO, SULLA SALARIA AL MOMENTO SONO ATTIVI MEZZI SPAZZANEVE TRA RIETI E POGGIO SAN LORENZO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI AGGIORNAMENTO SULL A1NAPOLI PRESTARE ATTENZIONE PER UN INCIDENTE TRA LE USCITE ANAGNI FIORENTINO IN DIREZIONE DI NAPOLI TRASPORTO FERROVIARIO ALTA VELOCITAFIRENZE TRAFFICO RALLENTATO IN DIREZIONE DI FIRENZE PER UN GUASTO ALLA LINEA AD AREZZO FINO A 20 ...

Antiogu60 : RT @enzo958: ++A TESTA ALTA++ Rastrelliere per biciclette al posto della sosta selvaggia: grazie Virginia Raggi per una Roma sempre più at… - fabiospes1 : @portaluppiluigi @AgrifeoGrifeo @giangolz @MaxCi65 @GiovaPassal In pratica @virginiaraggi oltre a far perdere ai ro… - CronacheCittadi : New post: Maltempo e viabilità. Molti interventi della Città Metropolitana di Roma. La Vicesindaca Zotta: «Raccoman… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2020 ore 07 | 30 Zazoom Blog