Uomini e Donne, la verità sulla rottura tra Gemma Galgani e Maurizio: “Lui in casa con una donna” (Di martedì 5 gennaio 2021) L’ultima storia di Gemma Galgani, portata avanti in queste settimane sul set di Uomini e Donne, sembra aver trovato la sua definitiva conclusione nel corso delle vacanze natalizie. Come noto da qualche tempo, la dama regina del dating show di Maria De Filippi si sarebbe allontanata dal corteggiatore Maurizio Guerci già nello scorso periodo delle … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 5 gennaio 2021) L’ultima storia di, portata avanti in queste settimane sul set di, sembra aver trovato la sua definitiva conclusione nel corso delle vacanze natalizie. Come noto da qualche tempo, la dama regina del dating show di Maria De Filippi si sarebbe allontanata dal corteggiatoreGuerci già nello scorso periodo delle … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

trash_italiano : La scelta solo se sei a Uomini e Donne. #GFVIP - Radio3tweet : Storie di uomini e donne che hanno scelto l'isolamento non per tagliarsi fuori, ma per vivere dentro. Storie di rif… - GassmanGassmann : In Bosnia si è interrotta l’umanità. Migliaia di persone, uomini,donne, bambini anziani, vite spezzate, infanzie ne… - PancakeItaliano : RT @masecrepassi: Pubblicità prodotti per donne: con la nostra pomata, finalmente anche le tue parti intime profumeranno di ??bougainvillea… - UtherPe1 : “Anch'io da ragazzo non ero nessuno, conducevo una vita assurda,squallida, ho fatto di tutto, ho rubato, mi sono dr… -