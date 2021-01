Uomini e Donne | bruttissimo colpo per Gemma | nessuno se lo aspettava

Leggi su sologossip

(Di martedì 5 gennaio 2021) ; ecco cosa accadrà nelle prossime puntate della trasmissione. Manca poco al ritorno in onda di! Dopo la consueta pausa per le vacanze natalizie, la trasmissione di Maria De Filippi tornerà in tv. E prima del previsto! Se inizialmente, infatti, si pensava L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.