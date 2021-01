Unapassionedanutrire | Divisione calcio donne per la dieta mediterranea

Leggi su ildenaro

(Di martedì 5 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – In questi giorni, assieme alle calciatrici impegnate nella Final Four della Supercoppa Timvision, scenderà in campo una squadra particolare: è la “Formazione della”, il fiore all’occhiello di, il progetto di responsabilità sociale lanciato dallaFemminile grazie al premium partner Esselunga e con la collaborazione scientifica della SINU (Società Italiana di Nutrizione Umana). La SINU collabora con il Settore Giovanile Scolastico FIGC integrando in progetti di sviluppo un’intensa attività di cultura e di formazione sull’alimentazione, fondamentale nella crescita dei ragazzi. L’obiettivo della campagna di comunicazione – promossa sui canali social dellae di Esselunga – è quello di sensibilizzare al ...