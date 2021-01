Ultime Notizie Roma del 05-01-2021 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 gennaio 2021)dailynews radiogiornale e ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio scuole riaperte dal 11 gennaio weekend del 9 10 arancione per tutta l’Italia Mentre gli altri giorni vigerà una fascia gialla rafforzata con lo stop agli spostamenti tra le regioni sono queste le misure alle quali il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera in vigore dal 7 al 15 gennaio il ministro boccia annuncia l’inasprimento delle soglie RT per le fasce in Veneto Friuli Venezia Giulia e Marco lezioni a distanza fino al 31 gennaio Intanto sono 10800 nuovi casi nelle24 ore è 348 le vittime invariato al 13,8% il tasto di positività e su questo punto sulle prospettive sugli screening abbiamo sentito il parere di Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEFse è il Governo è pronto emanare un nuovo decreto di aggiornamento per la ...