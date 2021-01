Traffico Roma del 05-01-2021 ore 17 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 gennaio 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane prudenza per il maltempo che continua a interessare tutto l’Inter Land capitolino alcune strade cittadine presentano tra numerose le segnalazioni di alberi pericolanti oggi e domani zona rossa in tutta Italia per il trasporto pubblico fino al 6 gennaio in vigore l’orario previsto nei giorni festivi le metropolitane Così come per bus filobus e tram i collegamenti notturni saranno regolari anche per quanto riguarda i collegamenti ferroviariLido termini CentocelleCivita castellana Viterbo fino al 6 gennaio normale servizio con orario festivo sulla ...