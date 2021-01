Test MotoGP Sepang 2021, il protocollo da seguire (Di martedì 5 gennaio 2021) La pandemia, nonostante l’arrivo dei primi vaccini, non è sconfitta e potrebbe mettere in dubbio i Test MotoGP in programma a Sepang a febbraio 2021. La Dorna, insieme all’IRTA ed a Razlan Razali (capo della struttura Petronas nel motomondiale) stanno studiando un piano che permetta lo svolgimento del Test. Una sorta di inasprimento delle regole da rispettare sulla falsa riga della “bolla” instaurata nel corso della stagione. Niente comunque è ancora certo, visto che tutta l’Asia è fortemente colpita dal virus. Nuovo protocollo per arginare la diffusione del virus Il Test della MotoGP a Sepang a febbraio 2021 non è a rischio solamente perché il virus circola ancora in maniera massiccia, ma anche perché lo stato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 5 gennaio 2021) La pandemia, nonostante l’arrivo dei primi vaccini, non è sconfitta e potrebbe mettere in dubbio iin programma aa febbraio. La Dorna, insieme all’IRTA ed a Razlan Razali (capo della struttura Petronas nel motomondiale) stanno studiando un piano che permetta lo svolgimento del. Una sorta di inasprimento delle regole da rispettare sulla falsa riga della “bolla” instaurata nel corso della stagione. Niente comunque è ancora certo, visto che tutta l’Asia è fortemente colpita dal virus. Nuovoper arginare la diffusione del virus Ildellaa febbraionon è a rischio solamente perché il virus circola ancora in maniera massiccia, ma anche perché lo stato ...

