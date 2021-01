Takagi e Ketra nel riff di Marco Mengoni: «L’ispirazione non esiste» (Di martedì 5 gennaio 2021) Venere e Marte è la nuova canzone di Takagi e Ketra che suonerà da venerdì 8 gennaio in radio e su tutte le piattaforme streaming, cantata da Marco Mengoni e Frah Quintale. Ecco allora che l’artista di Ronciglione sceglie proprio i due produttori da 130 dischi di platino e più di un miliardo di streaming, per il nuovo appuntamento podcast Il riff di Marco Mengoni. Leggi su vanityfair (Di martedì 5 gennaio 2021) Venere e Marte è la nuova canzone di Takagi e Ketra che suonerà da venerdì 8 gennaio in radio e su tutte le piattaforme streaming, cantata da Marco Mengoni e Frah Quintale. Ecco allora che l’artista di Ronciglione sceglie proprio i due produttori da 130 dischi di platino e più di un miliardo di streaming, per il nuovo appuntamento podcast Il riff di Marco Mengoni.

Marcosworld_88 : RT @radiopico: Manca poco all'uscita del nuovo singolo di @takagibeatz & @MrKetra in collaborazione con @mengonimarco e @QuintaleFrah #Ven… - Marcosworld_88 : RT @Rossaliena: Il 2021 inizia con il nuovo singolo di Takagi & Ketra - Rossaliena : Il 2021 inizia con il nuovo singolo di Takagi & Ketra - Rossaliena : RT @radiopico: Manca poco all'uscita del nuovo singolo di @takagibeatz & @MrKetra in collaborazione con @mengonimarco e @QuintaleFrah #Ven… - radiopico : Manca poco all'uscita del nuovo singolo di @takagibeatz & @MrKetra in collaborazione con @mengonimarco e… -

Ultime Notizie dalla rete : Takagi Ketra Alessandra Amoroso, nel nuovo album una canzone con Takagi e Ketra Sky Tg24 Alessandra Amoroso ed Emma Marrone, il 15 gennaio arriverà la canzone "Pezzo Di Cuore"

Leggi su Sky TG24 l'articolo Alessandra Amoroso ed Emma Marrone, il 15 gennaio arriverà la canzone 'Pezzo Di Cuore' ...

Alessandra Amoroso, nel nuovo album una canzone con Takagi e Ketra

Dopo aver conquistato quattro dischi di platino con “Karaoke”, singolo estivo realizzato insieme ai Boomdabash, Alessandra Amoroso prosegue i lavori per il suo nuovo album. Ad oltre due anni dall’usci ...

Leggi su Sky TG24 l'articolo Alessandra Amoroso ed Emma Marrone, il 15 gennaio arriverà la canzone 'Pezzo Di Cuore' ...Dopo aver conquistato quattro dischi di platino con “Karaoke”, singolo estivo realizzato insieme ai Boomdabash, Alessandra Amoroso prosegue i lavori per il suo nuovo album. Ad oltre due anni dall’usci ...