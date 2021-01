Superlega: Top & Flop della prima parte di campionato 2020/2021 (Di martedì 5 gennaio 2021) Nonostante le grandi difficoltà, il 2020 è giunto alla fine e con l’inizio del nuovo anno si spera davvero nell’avvento di una normalità che ormai manca da parecchio tempo. I campionati di Serie A di pallavolo continuano il loro percorso, fatti di comunque di continui rinvii e cambi di programma a causa delle positività dovute alla diffusione del Covid-19. La Superlega procede per ora meglio rispetto agli altri; la massima serie maschile di volley ha infatti quasi terminato i recuperi del girone di andata ed è pronta concludere al meglio il campionato. Scopriamo quindi insieme i Top & Flop di Superlega di questa prima parte di regular season 2020/2021. Superlega: Top & ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 5 gennaio 2021) Nonostante le grandi difficoltà, ilè giunto alla fine e con l’inizio del nuovo anno si spera davvero nell’avvento di una normalità che ormai manca da parecchio tempo. I campionati di Serie A di pallavolo continuano il loro percorso, fatti di comunque di continui rinvii e cambi di programma a causa delle positività dovute alla diffusione del Covid-19. Laprocede per ora meglio rispetto agli altri; la massima serie maschile di volley ha infatti quasi terminato i recuperi del girone di andata ed è pronta concludere al meglio il. Scopriamo quindi insieme i Topdidi questadi regular season: Top; ...

La prima parte di campionato 2020/2021 si è conclusa per la Superlega: ecco i Top & Flop tra tutte le formazioni di Superlega maschile.

Bene così.”. Mads Jensen (Verona): “E’ stata una vittoria di squadra, ne avevamo bisogno e sono molto contento di questo risultato. Ora dobbiamo rimetterci subito a lavorare, sperando che al più prest ...

