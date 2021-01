Spagna, disoccupazione aumenta di oltre 36mila unità a dicembre (Di martedì 5 gennaio 2021) (Teleborsa) – Accelera la crescita della disoccupazione in Spagna nel mese di dicembre, rispetto al mese precedente. Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, si è registrato un aumento mensile dei disoccupati di 36.825 unità (+0,96%) a fronte della crescita di 25.300 unità registrata a novembre. Dall’inizio della serie storica, nel 1996, la disoccupazione a dicembre è aumentata, in media, di circa 35.000 persone. Il confronto con lo stesso mese dell’anno precedente evidenzia ancora una crescita dei disoccupati di 663.016 unità. Il numero totale dei disoccupati si è attestato a 3.888.137 persone. Leggi su quifinanza (Di martedì 5 gennaio 2021) (Teleborsa) – Accelera la crescita dellainnel mese di, rispetto al mese precedente. Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, si è registrato un aumento mensile dei disoccupati di 36.825(+0,96%) a fronte della crescita di 25.300registrata a novembre. Dall’inizio della serie storica, nel 1996, lata, in media, di circa 35.000 persone. Il confronto con lo stesso mese dell’anno precedente evidenzia ancora una crescita dei disoccupati di 663.016. Il numero totale dei disoccupati si è attestato a 3.888.137 persone.

m_spagna : RT @claudio301065: Sullo spreco dei soldi delle tasse #Mentana se ne occupa solo sul RDC. in 40 anni si sono succeduti governi che si sono… - cantacann : @ECutuleta @DiBozze @AndreaL11626352 @BlackK239 @LelikEmanuele @Luc4Trevisan @sbonaccini La mia tesi di laurea è su… - ECutuleta : @cantacann @DiBozze @AndreaL11626352 @BlackK239 @LelikEmanuele @Luc4Trevisan @sbonaccini Vanno benissimo in Spagna… - mcocucci : @darioricci1292 Due errori e un chiarimento: la Spagna è seconda come aspettativa di vita in UE (e terza in Europa… -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna disoccupazione Spagna, disoccupazione aumenta di oltre 36mila unità a dicembre Il Messaggero Spagna: nel 2020 disoccupazione cresciuta del 22,9 per cento, il peggior dato dal 2009

Il 2020 si è chiuso in Spagna, a causa della pandemia del coronavirus, con un aumento di 724.532 disoccupati (il 22,9 per cento in ...

Spagna, disoccupazione aumenta di oltre 36mila unità a dicembre

(Teleborsa) – Accelera la crescita della disoccupazione in Spagna nel mese di dicembre, rispetto al mese precedente. Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, si è registrato ...

Il 2020 si è chiuso in Spagna, a causa della pandemia del coronavirus, con un aumento di 724.532 disoccupati (il 22,9 per cento in ...(Teleborsa) – Accelera la crescita della disoccupazione in Spagna nel mese di dicembre, rispetto al mese precedente. Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, si è registrato ...