Scuola, ufficiale: in Piemonte in ritorno in aula sarà il 18 gennaio (Di martedì 5 gennaio 2021) Per le scuole superiori del Piemonte il ritorno in presenza sarà solo il 18 gennaio. Fino a quella data si proseguirà con la didattica a distanza. A stabilirlo è stato il Tavolo convocato dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio con i presidenti delle Province, i sindaci dei Comuni capoluogo e i prefetti Piemontesi. Secondo quanto emerso dalla riunione mentre le scuole primarie e le medie torneranno tra i banchi il 7 gennaio per le superiori si dovrà aspettare lunedì 18 gennaio. Scuola, ritorno in aula slitta al 18 gennaio per le superiori Per le scuole superiori è invece stato deciso di proseguire la didattica a distanza fino al 18 gennaio

