Roma, Fonseca non è volato a Crotone con la squadra: il motivo

Paulo Fonseca è rimasto a Roma e non è volato a Crotone con il resto della squadra giallorossa: il motivo

Paulo Fonseca è rimasto a Roma e non ha seguito il resto della squadra a Crotone dove domani i giallorossi scenderanno in campo alle 15.00 contro la squadra di Stroppa. Come riporta Sky Sport il motivo dell'assenza dell'allenatore portoghese è riconducibile ad una gastroenterite. Assente anche il nuovo dg Thiago Pinto, rimasto anche lui nella Capitale.

