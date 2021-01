Rapine ai supermarket | arresti a Tor Pignattara e Laurentino

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 gennaio 2021) Roma – Alcuni poliziotti refertati in ospedale e un arresto. E’ il bilancio della rapina avvenuta ieri alle 19.50 in un minimarket di via dell’Esercito, a Roma. Un romano di 53 anni, dopo aver picchiato il titolare, ha rubato della merce ed e’ scappato. L’uomo poco dopo e’ stato arrestato dagli agenti del Distretto Esposizione e del commissariato Colombo, che lo hanno rintracciato lungo la via Laurentina. Il 53enne ha opposto resistenza e ha ingaggiato una colluttazione con gli agenti che poco dopo lo hanno bloccato e arrestato per rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Rapina impropria e’ invece il reato di cui deve rispondere un cittadino romeno di 44 anni, che ieri e’ stato arrestato dopo aver fatto spesa per 55 euro all’interno del supermercato in via dell’Acqua Bullicante, a Tor, e aver spintonato una dipendente per cercare di darsi alla ...