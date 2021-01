Quando riapre la scuola regione per regione almeno per ora

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 5 gennaio 2021) Le scuole superiori riapriranno l’11 gennaio e non il 7 secondo quanto deciso ieri sera dal Consiglio dei Ministri. Le scuole elementari e medie riapriranno regolarmente giovedi’ 7 gennaio. Ma alcune regioni avevano già annunciato di voler prorogare la didattica a distanza fino a fine mese. In Friuli Venezia Giulia lain presenzail 1 febbraio, così come in Veneto come annunciato ieri da Luca Zaia che ha firmato ieri un’ordinanza per tenere chiuse le superiori nella. Ma non sono i soli presidenti a premere per un rinvio. Spiega il Corriere: La didattica a distanza proseguirà fino al 31 gennaio anche perché magari cambierà il quadro normativo della nostra», diceva il governatore della Liguria Giovanni Toti, che aspettava proprio la decisione del governo ...