Quagliarella Juventus | arriva la risposta di Ranieri

La Juventus sta pensando di riportare a Torino Fabio Quagliarella per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Andrea Pirlo. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la Sampdoria avrebbe richiesto 1-2 milioni di Euro per liberare il calciatore che andrà in scadenza a giugno. Juventus: le parole di Ranieri su Quagliarella Claudio Ranieri, allenatore dei blucerchiati, ha parlato proprio della notizia di mercato delle ultime ore durante la conferenza stampa che ha anticipato la gara di domani contro l'Inter. Le parole: "Ho letto oggi della possibilità che Quagliarella possa andare alla Juventus. Sicuramente è un grande premio per lui, al ..."

romeoagresti : Nella lista degli attaccanti monitorati dalla #Juventus c’è anche #Quagliarella. Un’idea, per ora. ????@GoalItalia - DiMarzio : #Ranieri ha parlato del futuro di #Quagliarella e della sfida all'Inter che attende la sua #Sampdoria - GoalItalia : Ritorno di fiamma tra Quagliarella e la Juventus: Ranieri non smentisce ?? - ABalestrieri : RT @PaPaganini: Buonasera. I venti genovesi mi confermano più di un contatto #Quagliarella #Juventus viste le difficoltà (economiche) per a… - ZZiliani : È quasi fatta per #Quagliarella (38 anni) alla Juventus. Gli farà da balia Buffon. -