Nucleare | Giani | ' Governo si ricrederà su deposito scorie radioattive in siti toscani'

(Di martedì 5 gennaio 2021) Firenze, 5 gen. - (Adnkronos) - "È contraddittorio valorizzare scenari paesistici che come nel caso della Val d'Orcia diventano patrimoni mondiali dell'Unesco e prevedere poi depodidi materiale radioattivo, pur frutto di lavorazioni medicali. Sono convinto che ilsisull'utilità di scelta ipotizzata in aree dove la bellissima Trequanda, ai confini della Val d'Orcia, o l'affascinante Campagnatico, immerso nei tratti più belli della Maremma, costituiscono un valore ambientale unico al mondo". E' quanto afferma, in un post su Facebook, il presidente della Toscana Eugenio