Napoli, Zielinski è il De Bruyne azzurro: top player di livello internazionale per Gattuso (Di martedì 5 gennaio 2021) Piotr Zielinski è definitivamente esploso in questa stagione. Il polacco è ora un top player di livello internazionale A Cagliari c'è stato da stropicciarsi gli occhi da quanto la bellezza delle giocate di Piotr Zielinski ha fatto splendere il campo della Sardegna Arena. Nel 4-1 del Napoli contro i rossoblù, tutti gli onori della cronaca se li è presi il centrocampista polacco con due magie fantastiche che hanno messo in mostra une bella fetta del repertorio del calciatore. Prima una bomba di sinistro da fuori area che ha pietrificato Cragno, poi una giocata deliziosa in area di rigore: stop e mini pallonetto che ha messo fuori gioco mezza difesa cagliaritana. Zielinski è definitivamente esploso e quel giocatore di talento che si era visto prima ad Empoli e poi ora ...

