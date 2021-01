Nainggolan: «Conte è un grande allenatore ma mi ha deluso» (Di martedì 5 gennaio 2021) Lunghissima intervista a Radja Nainggolan sul Corriere dello Sport che parla del suo rapporto con Antonio Conte e del burrascoso addio all’Inter «È un grandissimo tecnico. Ma sono rimasto ferito quando dopo avermi concesso solo otto minuti di partita mi ha indicato come responsabile di tutto» Un atteggiamento ingiusto secondo il calciatore «Cosa potevo fare in otto minuti? Ma non ho aperto polemiche allora, non lo faccio nemmeno adesso. È andata così» Quello che esce dall’intervista è un Nainggolan nuovo, per nulla abbattuto dalla brutta parentesi milanese, anzi entusiasta di essere ritornato a Cagliari «Io oramai vivo solo per divertirmi. Il calcio è un grande spettacolo, questi stadi vuoti mi fanno soffrire» Radja spiega la sua scelta di rifiutare la Juve in passato «Semplice. Perché la Juventus è stata la squadra ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 5 gennaio 2021) Lunghissima intervista a Radjasul Corriere dello Sport che parla del suo rapporto con Antonioe del burrascoso addio all’Inter «È un grandissimo tecnico. Ma sono rimasto ferito quando dopo avermi concesso solo otto minuti di partita mi ha indicato come responsabile di tutto» Un atteggiamento ingiusto secondo il calciatore «Cosa potevo fare in otto minuti? Ma non ho aperto polemiche allora, non lo faccio nemmeno adesso. È andata così» Quello che esce dall’intervista è unnuovo, per nulla abbattuto dalla brutta parentesi milanese, anzi entusiasta di essere ritornato a Cagliari «Io oramai vivo solo per divertirmi. Il calcio è unspettacolo, questi stadi vuoti mi fanno soffrire» Radja spiega la sua scelta di rifiutare la Juve in passato «Semplice. Perché la Juventus è stata la squadra ...

