Milan-Juve | Asl pronta a fermare bianconeri se c’è focolaio 

Leggi su funweek

(Di martedì 5 gennaio 2021) La sfida trantus a San Siro potrebbe essere bloccata dall’Asl di Torino,a intervenire dopo le recenti positività al Covid-19 dei giocatoriAlex Sandro e Cuadrado. “Lantus ci ha avvisati della positività al Coronavirus di due giocatori. Per uno, la segnalazione è avvenuta lunedì 4 gennaio, e per il secondo martedì 5 -ha spiegato il dottor Testi, direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Città di Torino, come riportato dal Corriere della Sera edizione Torino-. In questo momento non abbiamo elementi per dire che c’è un focolaio all’interno della squadra, perché sappiamo come è avvenuto il contagio per i due calciatori e perché tutti gli altri compagni sono negativi”. La partenza della squadra è slittata a domani anche in attesa dell’ultimo ciclo di tamponi ...