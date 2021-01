Meno bonus, più investimenti: ecco come cambia il Recovery Plan (Di martedì 5 gennaio 2021) Scendono i bonus, salgono gli investimenti. Con più risorse destinate alla sanità e ai progetti con un moltiplicatore elevato e un maggiore impatto sulla crescita. Il Recovery Plan italiano viene così rivisto dal governo per raccogliere «quanto più possibile» le indicazioni che la scorsa settimana il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e quello degli Affari europei Enzo Amendola hanno ricevuto da Italia Viva e Partito democratico. La nuova bozza messa a punto dal Tesoro dovrebbe arrivare oggi a palazzo Chigi, in modo che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte possa passare al confronto con gli alleati e, in caso di intesa, portare il testo rivisto e corretto al vaglio del Consiglio dei ministri per il primo via libera formale. Dopo giorni di critiche e interviste al veleno, Matteo Renzi avrebbe ottenuto così ... Leggi su linkiesta (Di martedì 5 gennaio 2021) Scendono i, salgono gli. Con più risorse destinate alla sanità e ai progetti con un moltiplicatore elevato e un maggiore impatto sulla crescita. Ilitaliano viene così rivisto dal governo per raccogliere «quanto più possibile» le indicazioni che la scorsa settimana il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e quello degli Affari europei Enzo Amendola hanno ricevuto da Italia Viva e Partito democratico. La nuova bozza messa a punto dal Tesoro dovrebbe arrivare oggi a palazzo Chigi, in modo che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte possa passare al confronto con gli alleati e, in caso di intesa, portare il testo rivisto e corretto al vaglio del Consiglio dei ministri per il primo via libera formale. Dopo giorni di critiche e interviste al veleno, Matteo Renzi avrebbe ottenuto così ...

L'introduzione del budget cap serve a limitare i costi della F1 e sarà fondamentale a rendere il Circus sostenibile dal punto di vista economico. Ma in attesa che il sistema diventi auto sufficiente i ...

Si chiude la sperimentazione cashback di dicembre: a Natale molti utenti hanno provato, nella formula ridotta, ad accumulare pagamenti con carta o bancomat per ottenere, a determinati requisiti che pi ...

