L’Inter batte Beckham, la partita giocata in Tribunale (Di martedì 5 gennaio 2021) L’Inter chiude in vantaggio il primo tempo della partita legale contro l’ex stella inglese ed ex calciatore del Milan David Beckham. Al centro della diatriba legale il nome della squadra di proprietà di quest’ultimo: L’Inter Miami. Dunque, un'altra sconfitta per l'Inter Miami. Lo United States Patent and Trademark Office, l'ufficio che si occupa dei brevetti negli Stati Uniti, ha accolto l'istanza della società di Suning e respinto quella dell'ex campione co-proprietario della franchigia della Florida, dopo che già il primo pronunciamento dello scorso febbraio aveva dato lo stesso esito. Il suo club non può chiamarsi Inter senza autorizzazione.Resta un terzo grado di giudizio, ma l'ipotesi più probabile adesso che è l'Inter Miami debba cambiare nome. Il Club Internacional de Fútbol Miami è stato fondato nel 2018 e ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 5 gennaio 2021)chiude in vantaggio il primo tempo dellalegale contro l’ex stella inglese ed ex calciatore del Milan David. Al centro della diatriba legale il nome della squadra di proprietà di quest’ultimo:Miami. Dunque, un'altra sconfitta per l'Inter Miami. Lo United States Patent and Trademark Office, l'ufficio che si occupa dei brevetti negli Stati Uniti, ha accolto l'istanza della società di Suning e respinto quella dell'ex campione co-proprietario della franchigia della Florida, dopo che già il primo pronunciamento dello scorso febbraio aveva dato lo stesso esito. Il suo club non può chiamarsi Inter senza autorizzazione.Resta un terzo grado di giudizio, ma l'ipotesi più probabile adesso che è l'Inter Miami debba cambiare nome. Il Club Internacional de Fútbol Miami è stato fondato nel 2018 e ...

