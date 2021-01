La Sardegna può continuare a spopolarsi e deindustrializzarsi. A quanto pare poco importa (Di martedì 5 gennaio 2021) Due fatti descritti dai giornali, in questi ultimi giorni del 2020, e primi del 2021, mi hanno fatto salire il sangue alla testa, ma non stupito. Il primo sono le nomine nelle otto Asl neonate, figlie della riforma sanitaria che spacchetta la Ats (Azienda Tutela della Salute) voluta dal centrosinistra. Mentre non si capisce perché i vaccini vengano distribuiti così lentamente, mentre non c’è nessuna autocritica per ciò che è successo negli ospedali sardi nel 2020, mentre non c’è nessun ristoro economico per gli operatori della sanità che hanno (loro e non i dirigenti) garantito il servizio, i giornali sardi raccontano tranquillamente la spartizione politica della sanità. Quella Asl a Fratelli d’Italia, quell’altra al Psd’Az, quell’altra ancora a Forza Italia. Su molte svetta la sigla dell’Udc e del ras locale Giorgio Oppi. Come se non fosse, la spartizione politica, uno dei problemi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Due fatti descritti dai giornali, in questi ultimi giorni del 2020, e primi del 2021, mi hanno fatto salire il sangue alla testa, ma non stupito. Il primo sono le nomine nelle otto Asl neonate, figlie della riforma sanitaria che spacchetta la Ats (Azienda Tutela della Salute) voluta dal centrosinistra. Mentre non si capisce perché i vaccini vengano distribuiti così lentamente, mentre non c’è nessuna autocritica per ciò che è successo negli ospedali sardi nel 2020, mentre non c’è nessun ristoro economico per gli operatori della sanità che hanno (loro e non i dirigenti) garantito il servizio, i giornali sardi raccontano tranquillamente la spartizione politica della sanità. Quella Asl a Fratelli d’Italia, quell’altra al Psd’Az, quell’altra ancora a Forza Italia. Su molte svetta la sigla dell’Udc e del ras locale Giorgio Oppi. Come se non fosse, la spartizione politica, uno dei problemi ...

