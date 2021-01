La Bambina che non Voleva Cantare: su Rai1 il biopic su Nada (Di martedì 5 gennaio 2021) Nada Nada ha da poco festeggiato i primi cinquant’anni di carriera, avendo debuttato al Festival di Sanremo nel 1969 con uno dei suoi più simbolici successi, Ma che freddo fa, e la Rai ha deciso di omaggiarla con un film intitolato La Bambina che non Voleva Cantare, che ripercorrerà la sua infanzia e gli esordi, iniziando il racconto in un paesino del livornese e nel mondo contadino dei primi anni sessanta.Scritto da Monica Rametta e Costanza Quatriglio, che ne firma anche la regia, il film è tratto dal romanzo Il mio cuore umano di Nada Malanima ed è prodotto da Picomedia. Nel cast, insieme a Tecla Insolia, Sergio Albelli, Giulietta Rebeggiani, Paola Minaccioni, Paolo Calabresi, Massimo Poggio e Nunzia Schiano ci sarà Carolina Crescentini, che interpreterà la madre della cantante. ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 5 gennaio 2021)ha da poco festeggiato i primi cinquant’anni di carriera, avendo debuttato al Festival di Sanremo nel 1969 con uno dei suoi più simbolici successi, Ma che freddo fa, e la Rai ha deciso di omaggiarla con un film intitolato Lache non, che ripercorrerà la sua infanzia e gli esordi, iniziando il racconto in un paesino del livornese e nel mondo contadino dei primi anni sessanta.Scritto da Monica Rametta e Costanza Quatriglio, che ne firma anche la regia, il film è tratto dal romanzo Il mio cuore umano diMalanima ed è prodotto da Picomedia. Nel cast, insieme a Tecla Insolia, Sergio Albelli, Giulietta Rebeggiani, Paola Minaccioni, Paolo Calabresi, Massimo Poggio e Nunzia Schiano ci sarà Carolina Crescentini, che interpreterà la madre della cantante. ...

